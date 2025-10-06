La empresa Emergencias abrió una nueva búsqueda laboral dirigida a profesionales médicos que residan en la provincia de San Juan. La convocatoria está orientada a cubrir guardias en el área de adultos, con modalidad de trabajo programada y beneficios adicionales.

Entre los requisitos para postularse se solicita contar con título profesional, matrícula provincial habilitante y la acreditación de los cursos ATLS y PHTLS, fundamentales para la atención de urgencias y emergencias. Además, se requiere una experiencia mínima de dos años en guardias de adultos y residencia en la localidad de San Juan.

La empresa ofrece diagramación de trabajo bajo un esquema de 14x14 días y la posibilidad de acceder a un club de beneficios para compras, lo que se presenta como un incentivo adicional para los postulantes.

Quienes cumplan con los requisitos y deseen obtener más información o enviar su postulación pueden comunicarse al 2644360406