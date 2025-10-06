El diputado José Luis Espert formalizó esta mañana su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. La decisión fue comunicada de manera oficial mediante una nota dirigida al presidente del cuerpo, Martín Menem.

Esta medida se produce en un contexto de fuertes presiones por parte de los bloques opositores, que buscaban forzar su salida de la comisión tras la divulgación pública de su vínculo con el empresario Fred Machado, quien es investigado en una causa por narcotráfico en los Estados Unidos.

Espert no solo integraba la comisión, sino que también se desempeñaba como su presidente, un cargo de gran influencia en el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto Nacional. La renuncia representa un movimiento significativo dentro del escenario político legislativo, marcado por las tensiones entre el oficialismo y el peronismo.

Este episodio se produce inmediatamente después de que el legislador oficialista declinara su postulación a una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en una serie de decisiones que reconfiguran su rol dentro de la fuerza política a la que pertenece.