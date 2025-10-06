En el cierre de la jornada cambiaria de este lunes 6 de octubre de 2025, las distintas cotizaciones del dólar mostraron leves variaciones en el mercado argentino, manteniendo la atención sobre el comportamiento del paralelo y los financieros.

El dólar blue cerró la jornada con un valor de $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, según las operaciones registradas en el mercado informal.

De acuerdo con la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el tipo de cambio oficial finalizó en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta.

Por su parte, el llamado “dólar bolsa” o MEP cerró este lunes a $1.499,10 para la compra y $1.502,50 para la venta, reflejando una leve suba respecto a la semana anterior.

En tanto, el dólar contado con liquidación —que permite girar divisas al exterior mediante la compra y venta de bonos— se ubicó en $1.521,90 para la compra y $1.524,10 para la venta.

Las operaciones con criptomonedas también mantuvieron precios altos. El dólar cripto cotizó en $1.499,43 para la compra y $1.517,02 para la venta, según los principales exchanges del mercado.

El tipo de cambio aplicado a los consumos con tarjeta en moneda extranjera se ubicó en $1.891,50. Este valor se aplica a los gastos en plataformas digitales, servicios de streaming o compras realizadas en el exterior.

Finalmente, el euro oficial cerró a $1.620 para la compra y $1.720 para la venta. En el mercado paralelo, el euro blue se negoció a $1.673,94 para la compra y $1.674,67 para la venta, manteniendo una brecha con respecto al tipo de cambio formal.