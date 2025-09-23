MLS: hora y cómo ver New York City vs. Inter Miami

El Inter Miami se encuentra a las puertas de asegurar su clasificación a los Playoffs de la MLS 2025, y el destino podría definirse este mismo miércoles. Con un Lionel Messi en estado de gracia, el equipo de Javier Mascherano se enfrentará a un rival directo por la Conferencia Este, el New York City, en un duelo crucial en el Citi Field. La trascendencia del partido no es menor, ya que ambos equipos buscan consolidar su posición y continuar su camino hacia la cima de la tabla.

El impulso del Inter Miami se debe, en gran parte, a su reciente victoria de 3-2 sobre DC United en el Chase Stadium, un partido en el que Messi brilló con un doblete y una asistencia para Tadeo Allende. Con este resultado, el equipo de Mascherano alcanzó los 52 puntos, ubicándose en la quinta posición, a tan solo ocho unidades del líder Philadelphia, con tres partidos pendientes por disputar.

Un rival directo en un choque clave

El desafío para las Garzas no será sencillo. El New York City, que se ubica un escalón por encima con 53 puntos, llega al encuentro con una racha positiva. Su reciente triunfo de 2-0 frente a Charlotte marca su tercera victoria consecutiva en la MLS, un impulso que lo mantiene con firmes aspiraciones de escalar posiciones.

El historial entre ambos equipos favorece al conjunto neoyorquino de manera contundente: de 13 enfrentamientos, el New York City se ha llevado la victoria en ocho ocasiones, ha empatado en cuatro y solo ha perdido una vez. El último encuentro, disputado el 23 de febrero de este año, culminó con un empate 2-2 en el Chase Stadium.

Dónde y cuándo ver el partido

El esperado duelo tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre en el Citi Field de Queens. El partido será transmitido en vivo a través de MLS Season Pass, con los siguientes horarios de inicio:

Argentina: 20:30

México: 17:30 CDMX

USA: 19:30 ET

España: 1:30 (jueves)