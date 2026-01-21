El emblemático Autódromo Oscar y Juan Gálvez inició este mes una profunda transformación con el objetivo de recuperar su proyección internacional, con obras que permitirían recibir al Campeonato Mundial de Motociclismo (MotoGP) en 2027 y, en un horizonte más ambicioso, trabajar para el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad de Buenos Aires.

La primera fase del plan de modernización incluyó la demolición de los viejos boxes construidos en 1994, que serán reemplazados por 32 nuevos garages de siete metros de frente cada uno, en un moderno edificio que albergará también áreas técnicas bajo una nueva torre de control. Esta etapa comprende 12.047 m² cubiertos y 6.214 m² descubiertos, y forma parte de un masterplan diseñado junto a la firma internacional Tilke Engineers & Architects, especializada en circuitos de alta competencia.

Publicidad

Una vez concluidos los trabajos iniciales, el proyecto avanzará a una segunda etapa, que contempla la modificación de la pista para cumplir con los requisitos de homologación tanto de la FIM (MotoGP) como de la FIA (Fórmula 1). Entre los cambios previstos, la pista pasará de los actuales 9,5 m de ancho a 12 m en la mayoría de su extensión, manteniendo 15 m en la recta principal, e incorporará curvas de baja y alta velocidad y rectas que permitirán alcanzar velocidades superiores a los 300 km/h.

Las obras, que tienen una duración estimada de un año, buscan que el Autódromo esté listo en el primer trimestre de 2027, coincidiendo con Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte y la previsión de que el MotoGP vuelva al circuito porteño por primera vez desde 1999.

Publicidad

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires sostienen que el proyecto no solo devolverá al Gálvez al mapa de grandes competencias, sino que también generará puestos de trabajo, inversiones y actividad económica local. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló que cada evento internacional trae inversiones superiores a los 150 millones de dólares, y que la modernización forma parte de un plan integral para el desarrollo urbano y deportivo del sur de la ciudad.

El secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, definió al Gálvez como un “emblema de la Ciudad” y subrayó la apuesta por “transformarlo en uno de los autódromos más modernos y completos”, sin perder la historia y la mística que lo convirtieron en la “catedral” del automovilismo argentino.

Publicidad

Más allá del objetivo concreto del MotoGP 2027, el proyecto contempla una ampliación que podría posicionar al Autódromo para volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1, algo que no ocurre desde 1998. Aunque esa etapa dependerá de futuras homologaciones y negociaciones con los organismos internacionales, la iniciativa avanza con un diseño y estándares pensados para competir al más alto nivel del automovilismo mundial.