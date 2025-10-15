La siempre mediática Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena, esta vez por sus declaraciones sobre L-Gante, el artista de Cumbia 420 con quien mantuvo un vínculo cercano y del que fue mánager por un tiempo.

Según trascendió en las últimas horas, la empresaria habría utilizado un término despectivo para referirse al cantante. "Lo llamó 'pulgoso'", aseguraron fuentes cercanas a la empresaria, desatando una ola de comentarios en redes sociales y medios de espectáculos. Este apodo, de tono peyorativo, marca un nuevo y drástico distanciamiento entre ambos, sugiriendo que la relación, tanto personal como laboral, habría terminado en muy malos términos.

La polémica se suma a una serie de idas y vueltas entre Nara y el músico, quienes pasaron de mostrarse muy unidos y cómplices a un notorio enfriamiento. Si bien Wanda evitó profundizar en los motivos de sus dichos, este polémico rótulo parece dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación o de retomar la sociedad profesional que alguna vez planearon.

Homero Pettinato, letal con Sofía Gonet: "No tiene talento"

En un frente completamente diferente, pero igual de picante, el conductor y humorista Homero Pettinato se despachó sin filtro contra su expareja, la reconocida influencer de moda Sofía Gonet.

Consultado sobre su vínculo anterior y la carrera de la joven, Pettinato fue contundente y lapidario. "Ella no tiene talento, no sé de qué trabaja", disparó el hijo de Roberto Pettinato, poniendo en duda la trayectoria y el éxito de Gonet en el mundo de las redes sociales.