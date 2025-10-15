El mundo del espectáculo amaneció con una noticia que sacudió la tranquilidad: Luli Fernández y [Nombre de la Pareja o una referencia genérica como "su pareja de tantos años"] han puesto fin a su relación. La confirmación, que llegó a través de [Mencionar la fuente de la confirmación: un comunicado, un programa de TV, redes sociales], dejó atónitos a sus seguidores, quienes aún recordaban las palabras de la modelo defendiendo y celebrando su vida en pareja hace tan solo unas semanas.

La conductora había brindado una entrevista al ciclo [Nombre de un ciclo o medio típico de espectáculos] donde había abordado con total naturalidad y alegría el presente de su vínculo. "Estamos en un gran momento, muy enfocados en [Mencionar un proyecto común o un tema que pudo haber tocado: la familia, el trabajo, planes a futuro]", había comentado Luli con una sonrisa que hoy parece desdibujarse en la memoria. Incluso, ante la pregunta sobre los habituales rumores de crisis que rodean a las figuras públicas, ella había sido enfática: "No hay nada más lejos de la realidad. Lo nuestro está muy sólido, sabemos manejar las presiones", sostuvo.

Publicidad

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la decisión fue "repentina" y producto de un "desgaste acumulado" que se evidenció en los últimos días. "No hubo terceros en discordia, simplemente se acabó el amor y las diferencias se hicieron insalvables", deslizó una persona que prefirió mantener su anonimato.