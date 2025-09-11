Huarpe Deportivo > Ilusión
Mundial 2026: qué horarios tendrán los partidos en Argentina y cómo será el nuevo formato
POR REDACCIÓN
La FIFA dio a conocer los horarios oficiales en los que se jugarán los partidos del Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México. La Selección argentina, vigente campeona del mundo, disputará sus encuentros en busca de la cuarta estrella dentro de una grilla que beneficiará a los hinchas: en Argentina, los partidos se verán a las 13, 16, 19 y 22 horas.
Se trata de un cambio significativo respecto a Qatar 2022, cuando los encuentros se jugaban a las 7, 10, 13 y 16. Ese primer turno, a las 7 de la mañana, quedó en la memoria de los argentinos por la sorpresiva derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut del equipo de Lionel Scaloni.
El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y la gran final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey, en Estados Unidos, con horario de inicio a las 16 de Argentina. Ese mismo horario tendrá también el partido inaugural.
Será una Copa del Mundo inédita en cuanto a formato, ya que participarán 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros accederán a los 16avos de final, etapa que marcará el inicio de la fase de eliminación directa. En total, se disputarán 104 partidos.
Hasta el momento, ya aseguraron su clasificación equipos como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay por Sudamérica, además de potencias como Japón, Corea del Sur, Irán y Marruecos. También estarán los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.
Con horarios más cómodos para el público argentino y un calendario más extenso, el Mundial 2026 promete ser una edición histórica en la que la Scaloneta intentará defender la corona conseguida en Qatar.
Fijaron fecha para el juicio contra los tres policías de Angaco que golpearon brutalmente a un albañil
El lunes 15 de septiembre de 2025 marcará el inicio del juicio contra tres efectivos policiales de la Comisaría 20ª de Angaco, acusados de apremios ilegales tras la brutal golpiza a un albañil de 45 años en abril de 2024, quien había estacionado su auto para no conducir bajo los efectos del alcohol.
La Unidad Rural N° 3 Los Médanos y la Brigada de Investigación de División Rural del Departamento San Martín llevaron a cabo allanamientos positivos que permitieron la recuperación de ocho rollos de alambre liso tras un robo en la Finca Montilla, vinculando a un hombre al hecho y detectando una infracción por tenencia de aves autóctonas.
