No, Juan Grabois no dijo: “Con Milei, los pibes corren peligro de ir presos por robar un celular”

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

Circula en redes sociales una placa que imita la estética de Infobae con un supuesto textual sobre Javier Milei del dirigente social y ex precandidato a presidente por Unión por la Patria, Juan Grabois. Pero es falsa.

La frase no fue publicada por ese medio y no hay registros de que haya sido pronunciada por el dirigente. Desde su equipo de prensa aseguraron que nunca la dijo.

La difusión de supuestas placas de medios de comunicación es una práctica habitual para generar y difundir desinformaciones durante el período de elecciones, y se utilizan para atribuir frases falsas a políticos y figuras públicas.

Por Rosario Marina, para Reverso

Circula en redes sociales una supuesta placa de Infobae según la cual el ex precandidato presidencial Juan Grabois habría dicho: “Con Milei, los pibes corren peligro de ir presos por robar un celular”. Sin embargo, la imagen es falsa: no fue publicada por ese medio en ninguna de sus redes sociales, no hay registro de la presunta cita en Google, y el equipo de prensa del dirigente aseguró que nunca la dijo.

La difusión de placas falsas de medios de comunicación, con la foto de una persona protagonista del debate público, una frase y el logo del medio, es una práctica habitual para generar y difundir desinformación durante el período electoral.

La imagen se compartió en X (ex Twitter), Instagram, Facebook, Reddit y TikTok, y alcanzó las 380 mil reproducciones, 6,4 mil compartidos y 120 mil “Me Gusta”. Además, fue enviada al número de WhatsApp de Reverso para ser verificada.

No hay registros de que Juan Grabois haya dichosa frase y tampoco se publicó esa placa en Infobae

Una búsqueda avanzada en Google con la frase atribuida a Grabois y su nombre conduce a otras citas del dirigente social, pero no la de los posteos virales. Además, la placa no se encuentra en las redes sociales de Infobae (ver acá, acá, acá) y tampoco en Wayback Machine, una plataforma que almacena contenidos virtuales y los mantiene disponibles, incluso después de ser borrados.

Consultado por Chequeado -medio que, junto a AFP, coordina la alianza Reverso-, desde Infobae indicaron que la placa es falsa, y advirtieron: "No se hacen placas que no sean títulos o citas de una nota en Infobae. Por lo cual, si no se ve como nota en el sitio o en Google, lo más probable es que sean falsas".

Además, el equipo de prensa del ex precandidato presidencial por Unión por la Patria, Juan Grabois, aseguró a este medio que él nunca dijo esa frase.

Placas falsas: una práctica recurrente de desinformación

No es la primera vez que se viralizan gráficas con frases falsas atribuidas a Grabois. En 2021 circuló una placa con el supuesto textual: “Los refugios que tiene la ciudad son fachos, obligan a la gente a bañarse, a levantarse temprano y a cumplir horarios”, que resultó ser falsa.

Durante 2020 también circularon otras supuestas declaraciones del ex precandidato sobre jubilados como: “Los jubilados son el cáncer del país porque no apoyan a los movimientos sociales” y “Los jubilados no deberían votar porque votan en contra de los intereses de la juventud”. Ambas frases fueron verificadas por Chequeado.

Las placas falsas requieren mínimos esfuerzos de edición y pueden llegar a viralizarse rápido, como se explica en esta nota.

Estos contenidos inventan frases y las atribuyen a personas públicas, en muchos casos políticos de distintos partidos, tanto oficialistas como opositores. Chequeado y AFP han desmentido desinformaciones similares con estéticas de distintos medios argentinos: circularon en más de una oportunidad placas falsas de Página 12 (ver acá y acá), de Clarín, La Nación, Infobae y Crónica.

Al encontrarse con un contenido de este tipo, es necesario preguntarse: ¿cuál es el contenido original? ¿Quién lo viralizó? ¿En qué contexto circula? Además, se puede realizar una búsqueda inversa o búsqueda de palabras clave en Google para determinar si hay registros de esa frase.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

