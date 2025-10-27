Publicidad
Cultura y Espectáculos > Amor en el aire

Wanda Nara y Martín Migueles: el "Feliz cumpleaños, mi amor" que sella la relación

Wanda Nara volvió a sorprender a sus seguidores al dedicarle un tierno mensaje de cumpleaños a Martín Migueles, el empresario con quien mantiene una relación que "ya dejó de ser un secreto".

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El mensaje público la vio viajar de copiloto con mate en mano.

Wanda Nara se encuentra atravesando una nueva etapa personal que se consolida. Este 27 de octubre de 2025, la conductora y empresaria decidió dedicarle un mensaje de cumpleaños a Martín Migueles, el empresario con quien mantiene una relación que "ya dejó de ser un secreto".

El mensaje de Nara fue publicado en una historia de Instagram. En la imagen, se la veía viajando de copiloto, con el mate en la mano y, de fondo, la canción “Solcito” de Juan Duque y Miguel Bueno. La melodía pareció tener una "dedicatoria directa". El texto que acompañó la publicación fue tan breve como contundente: “Feliz cumpleaños, mi amor”, junto a emojis que resumieron la jornada entre naturaleza, familia y amor.

El saludo de cumpleaños a Migueles selló lo que fue "un fin de semana soñado" para Wanda. La empresaria celebró primero el cumpleaños de su hija menor, fruto de su relación con Mauro Icardi, y luego emprendió una "escapada familiar al campo" junto a Migueles.

