Catherine Fulop no oculta su inmensa alegría ante la noticia del embarazo de su hija, Oriana Sabatini. Si algo deseaba con todas sus fuerzas la actriz, era que sus hijas la convirtieran en abuela. Ahora que Oriana está en la dulce espera, Fulop celebra cada momento con especial orgullo.

Un ejemplo de esta emoción se vivió el fin de semana, cuando Paulo Dybala marcó el gol del triunfo de la Roma ante el Sassuolo. El futbolista, conmovido por la idea de ser padre, festejó el tanto con un gesto especial dirigido a su bebita que viene en camino.

El gesto consistió en colocar una pelota bajo su camiseta y llevar un dedo a la boca, dejando en claro que esa marcación era para la pequeña.

Cathy Fulop no pasó por alto el detalle. La actriz, emocionada por la actitud de Paulo Dybala que "le tocó el alma", lo compartió con sus seguidores en sus redes sociales.

Sobre las imágenes, la actriz acotó: "Es el primero dedicado a nuestra nieta".

No obstante, la fuente aclara que la "flamante abuela estaba equivocada", ya que, en realidad, Dybala había tenido un gesto similar en un partido anterior durante la semana pasada. Se deduce que Fulop "estuvo un poco distraída", aunque la perdonamos por la emoción.

La alegría de Fulop no es nueva. Cuando Oriana anunció públicamente su embarazo, la actriz ya había manifestado: "Estamos llenos de emociones por este nuevo integrante". Con el gesto de Dybala, se consolida la conexión familiar en torno al nuevo integrante, demostrando el orgullo de la abuela y el cariño del futuro padre.