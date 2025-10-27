Murió el influencer Juan Jyoza a los 28 años: su lucha contra el cáncer y último mensaje

El mundo de las redes sociales está de luto tras el fallecimiento del influencer gastronómico Juan Jyoza a los 28 años, apenas una semana después de haber cumplido su último gran deseo: casarse con su novia María. Su lucha de casi dos años contra un cáncer de colon llegó a su fin, pero no sin antes dejar un poderoso mensaje de vida que ha conmovido a miles de seguidores.

La propia familia fue la encargada de comunicar la noticia a través de sus redes sociales, donde Juan había construido una comunidad fiel. "El pasado 23 de octubre Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer", expresaron en un emotivo comunicado. Destacaron que, incluso en los momentos más difíciles, el joven nunca dejó de crear contenido y agradecieron el cariño recibido durante todo el proceso.

Publicidad

Una semana antes de su partida, Juan había publicado un vídeo de despedida que rápidamente se viralizó por su profundo mensaje. Con serenidad y claridad, el joven anunciaba: "Voy a poner punto y final a mi canal, un proyecto que empezó porque a mí me flipa la comida y, sobre todo, probar cosas nuevas". En esas imágenes, ya visiblemente afectado por la enfermedad, compartió su filosofía de vida: "A mí ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas. No te obsesiones con números, hazlo porque te gusta".

Sus palabras finales se han convertido en un legado viral: "No os olvidéis de vivir. Nos vemos en otra". Este mensaje resonó profundamente entre sus seguidores, quienes inundaron sus redes con comentarios de agradecimiento y admiración por la entereza y sabiduría mostrada ante su situación límite.

Publicidad

En sus últimos días, Juan pudo cumplir uno de sus sueños más importantes: contraer matrimonio con su novia en una ceremonia improvisada en el propio hospital. "Esta ha sido mi boda. Ya lo celebraremos en Las Vegas", fueron sus palabras durante ese emotivo momento, demostrando su capacidad para encontrar luz incluso en las circunstancias más oscuras.

La historia de Juan Jyoza trasciende el ámbito de los creadores de contenido para convertirse en un testimonio sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir con propósito. Su legado perdura no solo en sus vídeos gastronómicos, sino en esa última y poderosa lección que compartió con el mundo: el valor de aprovechar cada momento y no postergar los sueños.