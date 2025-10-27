La vida de Cris Morena y de toda su familia cambió por completo tras la muerte de su hija, Romina Yan, ocurrida el 28 de septiembre de 2010. Romina dejó un enorme legado artístico para sus fans.

Aunque el tiempo ha pasado, la productora y madre mantiene siempre encendido el recuerdo de su hija. Desde que fundó Otro Mundo (OM), su espacio de formación de artistas, hay un lugar especial en su entrada: una foto de Romina con una lucecita siempre encendida.

En una charla con el periodista Nicolás Peralta, Cris Morena contó por qué decidió mantener este homenaje de esta manera. Ella reveló que la luz siempre está prendida porque Romina es "la base de mi historia" y "la presencia total de mi vida".

La inspiración para el altar proviene de un mensaje que Romina mandó por mail a toda la familia "el día anterior a partir". El mensaje, que era uno de esos mails que se mandaban "a 22 personas como cadena", incluía un mandala del infinito.

En ese emotivo correo, Romina les escribió a sus padres: "Madre, padre, ya cumplí con mi misión. Llegó el momento de irme a la luz".

El mail terminaba diciendo: "Somos lo que soñamos". Cris Morena reafirmó esa frase, sintiendo hoy más que nunca su verdad: "El que no sueña, no será nada".

El mandala del infinito que Romina envió está impreso en la alfombra de la entrada de Otro Mundo, dibujado en el piso. Además, la entrada exhibe una foto de Romina, realizada por un pintor, que "es tan ella" porque "le captó su mirada, su sonrisa".

Cris Morena también compartió que, al igual que su expareja, Gustavo Yankelevich, quien habla mucho de las señales y la presencia de mariposas, a ella también le sucede "todo el tiempo" con la naturaleza.

La mamá de Tomás Yankelevich explicó que en su casa tiene un "balcón gigante con muchas flores". Señaló que tiene una "cancha bárbara con las flores" y que las orquídeas le duran años. Ella atribuye esta longevidad a que les pone "frecuencia de sonido" (como la 963 o la 431 o 432) desde la mañana hasta la noche. Estas frecuencias, según explicó, se usan para mantener sonidos que "penetren y entren en el corazón". Cris concluyó que, si puede hacer algo para que una flor esté mejor, siente que también puede hacerlo por "otro ser humano".