El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sufrió un ataque a balazos mientras se desplazaba en su caravana por el sur del país, sin resultar herido, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. El incidente ocurrió el martes durante manifestaciones indígenas que rechazan su administración.

Manzano relató que “aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente”. Aseguró que el mandatario salió ileso del ataque.

Publicidad

Imágenes oficiales muestran desde el interior de uno de los vehículos cómo varios objetos impactan contra los vidrios mientras alguien alerta a los ocupantes con la frase “agachen la cabeza”. En paralelo, videos externos captan a manifestantes, algunos vestidos con trajes tradicionales indígenas, lanzando piedras y palos contra la caravana que avanzaba escoltada por una tanqueta y acompañada por sirenas.

El ataque se produjo en la carretera hacia la localidad andina de Cañar. A pesar del incidente, Noboa continuó con su agenda y participó de un acto público en la ciudad de Cuenca, donde condenó las agresiones: “Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (...) No vamos a permitir que un poco de vándalos eviten que trabajemos por ustedes”.

Publicidad

Desde el 22 de septiembre, Noboa enfrenta protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que bloquean vías en diversas provincias. El motivo principal es el incremento del precio del galón de diésel de US$1,80 a US$2,80 tras la eliminación del subsidio estatal.

Estas manifestaciones han dejado un saldo de un indígena fallecido por impactos de bala, alrededor de 150 personas heridas entre civiles, militares y policías, y aproximadamente un centenar de detenidos, según datos oficiales y organizaciones de derechos humanos.

Publicidad

La ministra Manzano informó que el gobierno presentó una denuncia formal por “tentativa de asesinato” contra Noboa. A pesar de los hechos, el presidente “está haciendo su agenda con normalidad”, agregó.