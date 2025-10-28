MasterChef tuvo un desafío especial: los famosos debían preparar platos típicos de Turquía. El ambiente de la competencia y el exotismo de la gastronomía de Estambul se vieron interrumpidos por un momento de alto voltaje mediático protagonizado por la conductora.

El detonante fue un comentario de Miguel Ángel Rodríguez, uno de los participantes, quien bromeó sobre su falta de habilidad en la cocina refiriéndose a que quizás lo "iban a mandar a Estambul". La referencia geográfica, ligada a la tierra natal de su ex pareja, Mauro Icardi, y al lugar donde también estuvo la China Suárez en medio del famoso Wandagate, fue el disparador perfecto para Wanda.

Con su característico humor, entre risas cómplices y ante la mirada atenta del jurado y los concursantes, Wanda Nara no tardó en responder a la broma con una frase lapidaria que revivió el escándalo que dominó la agenda del espectáculo hace unos años.

"Lo único que me faltaba. Mandarte a Estambul", soltó la empresaria, generando una inmediata reacción en el estudio y en las redes sociales.