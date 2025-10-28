Cultura y Espectáculos > Fuerte
Mauro Icardi acumula deudas y se niega a hablar con las psicólogas de sus hijas
POR REDACCIÓN
El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece estar lejos de llegar a su fin. Mientras ambos continúan con sus compromisos profesionales y su vida personal en distintos países (él como jugador del Galatasaray y ella como conductora de MasterChef), las tensiones legales y familiares siguen sumando capítulos.
Recientemente, el jugador volvió a quedar en el centro de la polémica tras un inesperado saludo a su hija Isabella por su cumpleaños y un posterior viaje a Milán. No obstante, su nombre volvió a ocupar los titulares luego de que se revelara una inesperada decisión que tomó y perjudicaría su situación legal.
Por un lado, se conoció que las abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro presentaron una medida cautelar y solicitaron una nueva multa para Wanda Nara, debido a que la conductora ha expuesto a sus hijas en redes sociales, lo que implica que adeudaría una gran cantidad de dinero a la Justicia.
Sin embargo, la polémica se amplió cuando el periodista Juan Etchegoyen contó en Metro Live que Icardi podría enfrentar nuevas represalias legales debido a una decisión personal que sorprendió a todos. Según reveló el periodista, el delantero se niega a mantener contacto con las psicólogas designadas para el seguimiento de sus hijas.
Etchegoyen detalló que el juez había obligado a Icardi a poner una psicóloga para Francesca y a Wanda para Isabella. No obstante, el periodista aseguró que "Mauro no responde a ninguna".
Además de la falta de comunicación, el jugador acumularía deudas. Etchegoyen agregó que Icardi "tampoco le paga a la psicóloga que él mismo designó". El comunicador sentenció que el jugador arrastra "una cifra considerable de deudas en ese sentido", lo cual agravaría su situación frente a Wanda Nara.
