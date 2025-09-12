El Clásico Domingo Faustino Sarmiento se corrió este jueves 11 de septiembre en el Jockey Club de Rivadavia con un final que coronó a Juan Carlos Noriega y a Solicitadísimo. “Significa mucho, es muy importante para mí”, comentó Noriega a DIARIO HUARPE tras la carrera.

Es que Noriega cuenta con una gran experiencia en el deporte: “Tengo la suerte de correr en Buenos Aires hace muchos años, y venir al interior siempre es una satisfacción bárbara. La gente de San Juan me atiende muy bien”. Sobre su récord en el Clásico Sarmiento, agregó: “Tuve la suerte de participar tres veces y lo gané las tres veces. Muy feliz, le corrí a la gente de El Resongón y haberla ganado es muy importante”.

Publicidad

Juan Carlos Noriega, de 51 años, es un jockey argentino con una destacada trayectoria en el turf. El reconocido deportista ganó numerosas carreras, incluidos Grandes Premios como el Carlos Pellegrini y el Nacional, y es considerado el mejor jockey cordobés de la historia.

Sobre la carrera

La carrera en el Jockey Club arrancó pareja, pero rápidamente Solicitadísimo tomó la punta y marcó el ritmo. A su estela lo seguían Señor Importante y Endo Verde, mientras la tribuna vibraba entre tierra, apuestas y gritos.

Publicidad

A mitad de codo, Solicitadísimo mantenía una ventaja de tres cuerpos y, guiado por Noriega, encaró la recta final con decisión. Endo Verde intentó descontar y Señor Importante buscó un último esfuerzo, pero el liderazgo no cambió: Solicitadísimo cruzó primero el disco, seguido por Señor Importante en segundo lugar y Endo Verde en tercero. El tiempo oficial de la carrera fue de 2:21:18.

El premio se distribuyó de la siguiente manera: Solicitadísimo se llevó $2.500.000, el segundo puesto recibió $650.000 y el tercero $200.000. Con esta victoria, Noriega suma un nuevo triunfo en su trayectoria, que ya incluye Grandes Premios como el Carlos Pellegrini y el Nacional, consolidándose como uno de los jockeys más destacados del país.