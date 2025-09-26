Volkswagen presentó oficialmente en Argentina la tercera generación del Tiguan, uno de sus SUV más emblemáticos a nivel mundial. Fabricado en México sobre la plataforma modular MQB Evo, el modelo llega completamente renovado, con un fuerte avance en equipamiento, conectividad y seguridad.

El diseño exterior adopta el lenguaje actual de la marca, con líneas más robustas y elegantes que conservan un toque deportivo característico. Bajo el capó, ambas versiones disponibles —Life y R-Line— comparten un motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, combinado con una caja DSG de 7 marchas y tracción delantera, buscando un equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

La versión Life, posicionada como la opción de entrada, ofrece un nivel de equipamiento destacado, que incluye llantas de 18 pulgadas, portón trasero eléctrico, tablero digital “Digital Cockpit Pro” y una pantalla central táctil de 12,9 pulgadas. Además, incorpora climatizador de tres zonas, cargador inalámbrico para smartphones, asistentes de estacionamiento, control de velocidad crucero adaptativo y múltiples sistemas de asistencia a la conducción.

Por su parte, la variante R-Line eleva la apuesta con un perfil más deportivo y tecnología superior. Incluye llantas de 19 pulgadas, faros IQ Light con función dinámica, techo panorámico, y butacas delanteras con ventilación, calefacción y función de masajes. También cuenta con un sistema multimedia de 15 pulgadas, proyección “Head-up Display” y el paquete de cámaras “Area View”.

En materia de seguridad, ambas versiones incorporan una amplia dotación de airbags, freno electromecánico con función “auto hold”, y asistentes como “Front Assist”, “Lane Assist”, “Traffic Jam Assist” y “Light Assist”. La R-Line suma además “Emergency Assist” y el sistema de luces avanzadas “Dynamic Light Assist” con tecnología Matrix.

El nuevo Tiguan se ofrece en seis colores, con dos novedades: Azul Pacífico y Blanco Marfil, junto a Blanco Puro, Negro Profundo, Gris Pirita y Gris Platino. La garantía es de 3 años o 100.000 km, incluyendo los tres primeros servicios de mantenimiento bonificados.

Volkswagen también ofrece contratos de mantenimiento anticipados y una amplia línea de accesorios y artículos “Lifestyle” para complementar el vehículo.

Con esta renovación, la marca busca afianzar su liderazgo en el segmento de SUV medianos en Argentina, apostando a un producto global que conjuga confort, seguridad y tecnología de última generación. El nuevo Tiguan ya está disponible en toda la red de concesionarios oficiales de Volkswagen en el país.