Publicidad
Publicidad

Sociedad > SUV mediano

Volkswagen presenta la tercera generación del Tiguan en Argentina

El nuevo Tiguan llega renovado desde México con dos versiones que destacan por su diseño robusto, equipamiento avanzado y sistemas de seguridad de última generación.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El diseño exterior adopta el lenguaje actual de la marca. Foto: Gentileza.

Volkswagen presentó oficialmente en Argentina la tercera generación del Tiguan, uno de sus SUV más emblemáticos a nivel mundial. Fabricado en México sobre la plataforma modular MQB Evo, el modelo llega completamente renovado, con un fuerte avance en equipamiento, conectividad y seguridad.

El diseño exterior adopta el lenguaje actual de la marca, con líneas más robustas y elegantes que conservan un toque deportivo característico. Bajo el capó, ambas versiones disponibles —Life y R-Line— comparten un motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, combinado con una caja DSG de 7 marchas y tracción delantera, buscando un equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

Publicidad

La versión Life, posicionada como la opción de entrada, ofrece un nivel de equipamiento destacado, que incluye llantas de 18 pulgadas, portón trasero eléctrico, tablero digital “Digital Cockpit Pro” y una pantalla central táctil de 12,9 pulgadas. Además, incorpora climatizador de tres zonas, cargador inalámbrico para smartphones, asistentes de estacionamiento, control de velocidad crucero adaptativo y múltiples sistemas de asistencia a la conducción.

Por su parte, la variante R-Line eleva la apuesta con un perfil más deportivo y tecnología superior. Incluye llantas de 19 pulgadas, faros IQ Light con función dinámica, techo panorámico, y butacas delanteras con ventilación, calefacción y función de masajes. También cuenta con un sistema multimedia de 15 pulgadas, proyección “Head-up Display” y el paquete de cámaras “Area View”.

Publicidad

En materia de seguridad, ambas versiones incorporan una amplia dotación de airbags, freno electromecánico con función “auto hold”, y asistentes como “Front Assist”, “Lane Assist”, “Traffic Jam Assist” y “Light Assist”. La R-Line suma además “Emergency Assist” y el sistema de luces avanzadas “Dynamic Light Assist” con tecnología Matrix.

El nuevo Tiguan se ofrece en seis colores, con dos novedades: Azul Pacífico y Blanco Marfil, junto a Blanco Puro, Negro Profundo, Gris Pirita y Gris Platino. La garantía es de 3 años o 100.000 km, incluyendo los tres primeros servicios de mantenimiento bonificados.

Publicidad

Volkswagen también ofrece contratos de mantenimiento anticipados y una amplia línea de accesorios y artículos “Lifestyle” para complementar el vehículo.

Con esta renovación, la marca busca afianzar su liderazgo en el segmento de SUV medianos en Argentina, apostando a un producto global que conjuga confort, seguridad y tecnología de última generación. El nuevo Tiguan ya está disponible en toda la red de concesionarios oficiales de Volkswagen en el país.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS