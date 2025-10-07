En la provincia de La Rioja, Argentina, un equipo de paleontólogos del Conicet logró identificar una nueva especie de dinosaurio carnívoro que modifica el conocimiento sobre los grandes depredadores del continente sudamericano durante el Cretácico tardío. Este descubrimiento se publicó en la revista Ameghiniana y representa un avance significativo en la paleontología regional.

La especie fue bautizada como Vitosaura colozacani, un abelisaurio que amplía la distribución geográfica de este grupo más allá de la tradicional Patagonia. "El descubrimiento de Vitosaura colozacani amplía la distribución geográfica y la diversidad de los abelisaurios en Sudamérica", afirmó Harold Fernando Jiménez Velandia, geólogo colombiano y miembro del equipo del CRILAR del Conicet en La Rioja.

Publicidad

El nombre de la nueva especie tiene una doble significación: "Vitosaura" rinde homenaje a Victoria “Doña Vito” Romero, una figura histórica local, mientras que "colozacani" hace referencia al Valle de Colozacán, lugar donde se encontró el fósil, en la Formación Los Llanos.

Este hallazgo es destacado porque hasta ahora la mayoría de los registros de abelisaurios en Sudamérica provenían de la Patagonia, con fragmentos aislados en Brasil, Chile y Colombia, y algunos indicios en el noroeste argentino. Vitosaura colozacani es la segunda especie de abelisaurido nombrada formalmente en esta región, lo que amplía la diversidad y distribución conocida del grupo.

Publicidad

El espécimen, identificado como CRILAR-Pv 506, fue recuperado cerca de Tama e incluye vértebras dorsales, parte del sacro, ilion, pubis e isquion. A diferencia de registros anteriores, que solo contaban con dientes o partes craneales aisladas, este material proporciona una base anatómica sólida para definir una nueva especie y género dentro de los abelisaurios.

El análisis filogenético y anatómico reveló características únicas, como un pubis que se afina en su extremo distal y una ranura transversal en la espina neural de las vértebras dorsales, un rasgo compartido solo con algunos abelisaurios de Madagascar y Patagonia. Estos detalles confirman la validez del género y aportan información sobre las relaciones evolutivas entre abelisaurios sudamericanos y otros del hemisferio sur.

Publicidad

La presencia de Vitosaura colozacani en ambientes semiáridos del noroeste argentino, hace aproximadamente 80 millones de años, demuestra que estos grandes depredadores no solo habitaron la Patagonia, sino también otras zonas del continente. El acceso difícil a los afloramientos y la dureza de la roca donde se encontraban los fósiles representaron un desafío para el equipo, que requirió maquinaria pesada y un cuidadoso trabajo de laboratorio.

Jiménez Velandia destacó que "más restos de Vitosaura colozacani podrían ayudarnos a reafirmar nuestras hipótesis de parentesco con abelisáuridos hallados en la India y Madagascar" y aportarían datos valiosos sobre su biomecánica y rol en la cadena alimenticia.

El estudio contó con la colaboración de científicos de Argentina, Brasil y Reino Unido, incluyendo a Martín Ezcurra, Martín Hechenleitner, Giorgio Basilici, Agustín Martinelli y Lucas Fiorelli. Su trabajo no solo redefine la paleobiogeografía sudamericana, sino que también contribuye a entender la evolución y adaptación de los grandes depredadores en el continente.