La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó nuevas regulaciones sobre el manejo de grandes sumas en cuentas bancarias y billeteras virtuales, vigentes para octubre de 2025. Estas medidas establecen límites a partir de los cuales las entidades financieras deberán solicitar documentación adicional y reforzar controles.

Desde junio de este año, los montos actualizados se encuentran en vigencia y continuarán durante octubre de 2025. Superar estos límites no genera un bloqueo inmediato, pero las instituciones financieras pueden retener los fondos hasta que se presente la documentación requerida para justificar la operación.

Cuando una transferencia o movimiento financiero excede los topes establecidos, los bancos o billeteras suelen aplicar retenciones preventivas para verificar el origen del dinero. Entre los documentos más comunes que podrían solicitarse están comprobantes de ingresos, facturas o contratos que respalden la transacción.

Intentar superar estos límites sin una justificación válida o eludir los controles puede ocasionar bloqueos en las cuentas y la generación de reportes a las autoridades competentes. En particular, ARCA tiene la facultad de emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que es remitido a la Unidad de Información Financiera, lo que implica un seguimiento más detallado sobre la operación realizada.