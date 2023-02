El pasado miércoles un hombre de 34 años que se trasladaba a bordo de un monopatín eléctrico, fue atropellado por una camioneta y terminó internado en el Hospital Doctor Guillermo Rawson con graves heridas. Este hecho instaló nuevamente el debate sobre la regulación de este tipo de vehículos eléctricos en la vía pública y el grado de responsabilidad que cabe a los conductores. La Policía de San Juan reconoció que actualmente este medio de transporte no está regulado bajo la legislación provincial y tampoco están incluidos en la Ley de Tránsito, es por ello que se comenzará a trabajar en la reglamentación de su uso. Para Emicar, si tiene motor, debe estar regulado y autorizado para circular.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Marcelo Pastrán, Jefe de la División de Tránsito de la Policía de San Juan, explicó que "no hay una legislación oficial ni tampoco está contemplado dentro de la Ley de Tránsito esta nueva forma de transportarse. Actualmente, son pocas las personas que usan monopatines en San Juan y también son menos los que cometen infracciones, pero aun así se debe regular su uso y estamos trabajando en eso".

En el mercado existe una amplia variedad de modelos y precios de monopatines eléctricos; sin embargo, la gran mayoría de ellos tiene la capacidad de alcanzar una velocidad máxima que ronda los 30 km/h y recorrer distancias aproximadas de 20 km/h con solo una carga en el tomacorriente de cuatro horas, sin la necesidad de consumir combustible, por lo que lo hace un medio de transporte económico y amigable con el ambiente.

Entendiendo que al no estar regulado, no es posible sancionar, Pastrán considera que al ser un vehículo que se mueve en la vía pública, deberían cumplir con las medidas de seguridad correspondiente. "Son medios de transporte que no fueron pensados para recorrer grandes distancias y muchos los usan para venir desde Rivadavia a Capital. Deberían cumplir como los ciclistas, con el chaleco, casco y luces reglamentarias y definir por dónde deben circular, dado que actualmente no hay carriles habilitados para monopatines. Es posible que se pida que sean por las ciclovías, para evitar siniestros con el resto de los vehículos, pero también entendemos que en muchos lugares no hay o son mal usadas por deportistas o incluso motociclistas".

"En el caso de un accidente, son el medio que más desprotegido se encuentra y el que lamentablemente se lleva las peores consecuencias. No hay defensa alguna para ellos, es su propio cuerpo, tal como sucede con las motos", explicó el jefe de la División de Tránsito.

Por ello, Pastrán aseguró a este medio que por parte de la Policía de San Juan se está trabajando en reglamentar el uso de los monopatines y cuáles son los elementos con los que deberán contar los conductores. "Actualmente, Emicar no los tiene contemplados, sucede lo mismo que pasó en su momento con los cuatriciclos. Se podría trabajar en una categoría similar a la de las motos de 50 cilindradas", concluyó el funcionario.

La palabra de Emicar

Ante los dichos del jefe de la División de Tránsito, este medio consultó con el gerente de Emicar, Ernesto González, y dijo a DIARIO HUARPE que "el solo hecho de tener motor ya representa para quien lo conduce una cuestión muy vinculada con las motos y el cumplimiento de ciertas normas, como carnet de conducir y seguro".

En este sentido, en consonancia con Pastrán, el titular del organismo emisor de licencias de conducir, aseguró que quienes se movilicen en monopatín a motor deben llevar los elementos de seguridad. "Deberían llevar casco, chaleco para la visibilidad del conductor y definir un carril por donde circular y sobre todo la edad para poder conducir. Hay muchos menores que circulan a bordo de estos aparatos", aseguró González.

Finalmente, el referente, explicó que esperan que en algún momento se dé la normativa que los regule. "Por nuestra parte no podemos accionar, dependemos de lo que dictamine la Provincia y la Policía, pero esperamos que sea pronto", concluyó.

Precios

En el mercado el valor de los monopatines es muy variado y dependiendo de las marcas, el tamaño y la autonomía, es posible conseguirlos desde los $60.000 a los $550.000.