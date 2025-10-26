Publicidad
Política > Legislativas 2025

Participación parcial alcanza el 34% en San Juan a media jornada

La participación en la provincia se mantiene por debajo de los niveles de 2021, mientras las autoridades electorales aseguran que el proceso transcurre con normalidad.

Por Federico Mir Muñoz

Hace 1 hora
El nivel de votación es más bajo que en el 2021. Foto: Gabriel Flores///DIARIO HUARPE.

A media jornada, aproximadamente a las 13 horas, el 34% del padrón electoral de San Juan había concurrido a votar, según informó Edgardo Benítez en “San Juan en Noticias”, por Radio Mitre. La cifra representa un leve incremento respecto a los primeros informes de la mañana.

“El informe refleja un 34% de votantes, lo cual es un poco más alto en base a lo que teníamos previamente”, señaló Benítez. Según explicó, se espera que la participación pueda acercarse a los niveles de las elecciones intermedias de 2021.

El funcionario destacó la comparación con aquella elección: “Arrancó la mañana siendo cinco o seis puntos por debajo de la media que tuvimos en 2021. Ahora estamos dos o tres puntos por debajo, aunque la cifra es oscilante, por lo que habrá que esperar hasta el final para ver realmente cómo termina esto”.

En cuanto a posibles irregularidades, Benítez aseguró que no se recibieron denuncias formales: “Todo ha sido llamados telefónicos para tomar conocimiento de distintas situaciones que fueron solucionadas o encausadas durante la mañana. Por lo tanto, podemos decir que la elección se está desarrollando de manera bastante ordenada”.

Sobre el sistema de votación, consideró que facilita el proceso: “El sistema es mucho más ágil y amigable que el anterior. Hubo preguntas al inicio, especialmente porque la gente estaba acostumbrada a un formato más tradicional, pero luego los votantes comprendieron y aceptaron el nuevo procedimiento”.

Respecto al conteo de votos, indicó que la emisión es rápida, pero el escrutinio llevará un tiempo similar al anterior: “Se revisa voto por voto y se trasladan los datos a un borrador antes de pasarlo al acta final. Es un procedimiento minucioso, pero eficiente, y probablemente se agilice en el futuro con el voto electrónico”.

Finalmente, sobre los resultados, Benítez estimó: “La ley establece la publicación a las 21 horas. Sin embargo, en San Juan podríamos tener información significativa antes, superando el 60% de las urnas escrutadas alrededor de esa hora, aunque siempre son estimaciones”.

