A media jornada, aproximadamente a las 13 horas, el 34% del padrón electoral de San Juan había concurrido a votar, según informó Edgardo Benítez en “San Juan en Noticias”, por Radio Mitre. La cifra representa un leve incremento respecto a los primeros informes de la mañana.

“El informe refleja un 34% de votantes, lo cual es un poco más alto en base a lo que teníamos previamente”, señaló Benítez. Según explicó, se espera que la participación pueda acercarse a los niveles de las elecciones intermedias de 2021.

Publicidad

El funcionario destacó la comparación con aquella elección: “Arrancó la mañana siendo cinco o seis puntos por debajo de la media que tuvimos en 2021. Ahora estamos dos o tres puntos por debajo, aunque la cifra es oscilante, por lo que habrá que esperar hasta el final para ver realmente cómo termina esto”.

En cuanto a posibles irregularidades, Benítez aseguró que no se recibieron denuncias formales: “Todo ha sido llamados telefónicos para tomar conocimiento de distintas situaciones que fueron solucionadas o encausadas durante la mañana. Por lo tanto, podemos decir que la elección se está desarrollando de manera bastante ordenada”.

Publicidad

Sobre el sistema de votación, consideró que facilita el proceso: “El sistema es mucho más ágil y amigable que el anterior. Hubo preguntas al inicio, especialmente porque la gente estaba acostumbrada a un formato más tradicional, pero luego los votantes comprendieron y aceptaron el nuevo procedimiento”.

Respecto al conteo de votos, indicó que la emisión es rápida, pero el escrutinio llevará un tiempo similar al anterior: “Se revisa voto por voto y se trasladan los datos a un borrador antes de pasarlo al acta final. Es un procedimiento minucioso, pero eficiente, y probablemente se agilice en el futuro con el voto electrónico”.

Publicidad

Finalmente, sobre los resultados, Benítez estimó: “La ley establece la publicación a las 21 horas. Sin embargo, en San Juan podríamos tener información significativa antes, superando el 60% de las urnas escrutadas alrededor de esa hora, aunque siempre son estimaciones”.