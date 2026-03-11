Confirmaron de qué murió el indigente encontrado en Pocito

La justicia determinó las causas del fallecimiento de Silverio Filomeno Páez, el hombre de 38 años que fue localizado sin vida en una precaria construcción de un basural en Pocito.

El hallazgo se produjo en un sector de ranchos situado en las inmediaciones de calle Pelegrini, entre Calle 6 y Chacabuco, al lado del Canal Céspedes., dentro de un contexto de extrema vulnerabilidad social. Páez convivía en dicho lugar con un compañero, también en situación de calle, quien dio aviso a las autoridades tras intentar despertarlo y comprobar que no reaccionaba.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría jurisdiccional y de la UFI Delitos Especiales para preservar la zona. Si bien los peritos no detectaron signos de violencia, lucha o criminalidad en la inspección ocular preliminar, se decidió el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar estudios forenses dada la juventud de la víctima.

Tras la necropsia de rigor, se confirmó oficialmente que el deceso se debió a causas naturales. Según indicaron fuentes judiciales, los resultados descartaron cualquier tipo de intervención de terceros o lesiones compatibles con un ataque, centrando el diagnóstico en una falla orgánica que acabó con su vida de forma repentina.