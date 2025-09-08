El departamento de Rivadavia fue el escenario de una persecución policial que culminó con la detención de dos jóvenes y la recuperación de una motocicleta robada. Uno de los implicados es un menor de 16 años y el otro tiene 20. El incidente se desencadenó en la zona del barrio SMATA, cuando efectivos de la Comisaría 27ª observaron a los sospechosos caminando junto a una moto Gilera Smash de 110cc.

Al chequear la patente en la base policial se enteraron que era robada.

La situación se tornó tensa cuando los agentes se acercaron para preguntarles si necesitaban ayuda con la moto. Los jóvenes reaccionaron de forma inesperada, abandonaron el rodado y emprendieron la huida a pie en dirección a la avenida Benavídez. Ante la fuga, los policías solicitaron apoyo por radio, y un motorista de la Base Motorizada N°5, que se encontraba en el área, respondió al llamado.

Mientras los efectivos de la comisaría aseguraban la motocicleta, que tenía el dominio A158IEU y se supo que había sido robada, el motorista inició la búsqueda. El rastreo lo llevó al barrio ARA San Juan, donde logró divisar a los sospechosos que coincidían con la descripción que habían recibido. El uniformado les dio la voz de alto, logrando detenerlos.

El detenido mayor de edad que fue trasladado a la Comisaría.

La aprehensión, sin embargo, se vio obstaculizada por la reacción de un grupo de vecinos del lugar. Estas personas comenzaron a arrojar piedras al motorista, intentando que soltara a los detenidos. Ante la escalada de la agresión, el agente pidió refuerzos, y rápidamente llegaron más móviles policiales. Los efectivos trasladaron a los dos detenidos a la seccional para salvaguardar su integridad física y la del personal.

Los sospechosos fueron identificados como Kevin Alexis Maldonado, de 20 años y con domicilio en el barrio San Francisco, y un menor de 16 años residente en la Villa Morrone, ambos del departamento Chimbas. Tras las averiguaciones, el Segundo Juzgado de Menores, a cargo de la doctora María Julia Camus, ordenó que los padres del menor de 16 años fueran notificados para que se presentaran en la comisaría con la partida de nacimiento, se les hizo entrega del menor y se inició una causa penal por robo en grado de tentativa.