Con la llegada de septiembre y la primavera, crece el interés por tener flores en jardines y balcones. Sin embargo, muchas personas se detienen por el tiempo y esfuerzo que implica su cuidado. Existen especies que florecen abundantemente desde primavera y permanecen hasta marzo, sin necesidad de cuidados complejos.

No es imprescindible contar con conocimientos avanzados en jardinería ni invertir en fertilizantes o sistemas de riego sofisticados. Basta con plantar estas especies en primavera y dejar que crezcan. Entre las más recomendadas se encuentran las zinnias, las gazanias y las portulacas.

Las zinnias son una elección segura, adaptándose tanto a macetas como a canteros. Necesitan sol pleno y riego moderado, y ofrecen una amplia variedad de colores que van desde el blanco hasta el rojo intenso.

Las gazanias despliegan sus flores únicamente cuando reciben luz solar directa. Son resistentes a la sequía y prosperan en suelos pobres, por lo que son perfectas para climas calurosos y secos, o para quienes no pueden regar a diario.

Las portulacas combinan la resistencia de las suculentas con flores vistosas. Crecen rápidamente, se extienden por sí solas y requieren un mantenimiento mínimo. Mientras tengan sol y un poco de agua, pueden florecer sin interrupción desde octubre hasta bien entrado el otoño.

Estas plantas están diseñadas para prosperar en condiciones exigentes, por lo que un riego excesivo puede resultar perjudicial.

Para que las plantas se mantengan saludables y florezcan durante la primavera, es fundamental asegurarse de que reciban la cantidad adecuada de luz según sus necesidades: algunas prefieren sol pleno, otras sombra parcial. Además, se recomienda mantener un riego equilibrado y utilizar tierra con buen drenaje, enriquecida con materia orgánica.

Para estimular la floración, conviene realizar podas ligeras y eliminar las flores marchitas, lo que mejora la apariencia y fomenta la producción de nuevos brotes. Un abonado ocasional con fertilizantes específicos para plantas con flor puede potenciar el crecimiento y el brillo de los colores.

Finalmente, el control oportuno de plagas y enfermedades es esencial para preservar la salud y belleza de las plantas durante toda la temporada.