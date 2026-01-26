Gonzalo Valenzuela se acercó a Juana Viale tras separarse: ¿vuelven?

Tras confirmarse su separación de Kika Silva luego de tres años de relación y un casamiento en 2024, Gonzalo Valenzuela ha buscado refugio en sus hijos y en su expareja, Juana Viale. El pasado viernes 23, ambos se reunieron en una celebración íntima por el cumpleaños número 18 de su hijo Silvestre.

En una imagen compartida en Instagram, se observó a los padres sonrientes junto al cumpleañero y a su otro hijo, Alí, mientras Viale sostenía la torta. Sobre la fotografía, el actor escribió: “18 años, Sil”.

La actividad familiar continuó el sábado 24 en Chile, donde Valenzuela y sus hijos realizaron un salto en paracaidismo. El artista registró el momento en un video donde afirmó: "Bien, decisión tomada. Nos vamos a lanzar".

Este acercamiento familiar ocurre en medio de una ruptura rodeada de versiones de infidelidad y diferencias sobre la paternidad, ya que Silva, de 33 años, desea ser madre, paso que el actor no estaría dispuesto a dar.

Respecto a los motivos del distanciamiento con Silva, el periodista trasandino Hugo Valencia declaró: “Lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo… (pero) la situación sería insostenible por las deudas, por algún tema particular de Gonzalo”. Actualmente, el intérprete se enfoca en acompañar a sus herederos, incluyendo el apoyo a Silvestre en su trastorno neurológico.