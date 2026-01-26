Un operativo judicial liderado por la UFI CAVIG en el departamento de Caucete resultó en la detención de un hombre acusado de presunto abuso sexual. El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones de la Ruta Nacional 20 y calle Los Andes, lugar donde un hermano del sospechoso se ofuscó y agredió físicamente a los efectivos policiales que realizaban la aprehensión.

Debido a este ataque, las autoridades iniciaron una causa paralela por flagrancia bajo el delito de resistencia a la autoridad, trasladando a ambos hermanos a la sede policial.

Publicidad

La investigación penal se remonta a la madrugada del sábado en un domicilio de la zona, donde al menos dos mujeres mayores de edad —una de ellas madre de dos hijos— se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de hombres mientras se escuchaba música fuerte. Según la reconstrucción de los hechos, una de las mujeres “dijo haber sentido un gusto raro en la bebida que compartían”. Posteriormente, la víctima manifestó sentirse descompuesta y se dirigió al baño, donde perdió el conocimiento hasta la llegada de la asistencia médica.

Si bien el servicio de emergencias acudió originalmente por un reporte de descompensación, el panorama cambió drásticamente en el Hospital César Aguilar. Durante los controles médicos pertinentes, la mujer “dijo que había sido abusada sexualmente”, lo que motivó la intervención inmediata de la Justicia y la activación de los protocolos de protección específicos.

Publicidad

Actualmente, las autoridades mantienen las actuaciones bajo estricta reserva y no difunden datos personales de los involucrados para preservar la intimidad de la denunciante y evitar su revictimización.