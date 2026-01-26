Un famoso reveló que Wanda Nara era sucia y tenía que mandarla a bañar

En un nuevo capítulo del enfrentamiento mediático, Wanda Nara volvió a cuestionar la higiene de la China Suárez, lo que provocó que seguidores de la actriz reflotaran un antiguo archivo que compromete a la conductora.

La polémica se reavivó cuando Nara recordó el incidente de 2021 con Mauro Icardi, afirmando que el futbolista no concretó el encuentro en el hotel por una cuestión de olfato. Ante la reciente defensa de Icardi hacia su novia, Wanda respondió tajante: “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes: los conocés vos y media Argentina”.

Publicidad

Como contraataque, resurgió una entrevista de hace 12 años en el programa Viva la tarde, donde Marcelo Polino relató al conductor Nico Magaldi su experiencia trabajando con Nara.

El periodista fue lapidario sobre el desempeño y el cuidado personal de la mediática en aquel entonces: “Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro”. Según Polino, el comportamiento de Wanda afectaba sus presentaciones como figura principal en la revista del teatro Candileja de Carlos Paz.

Publicidad

El comunicador recordó incluso un cruce frente al empresario Daniel Comba en la entrada del establecimiento, cuando Wanda llegó calzando ojotas directamente desde el río. En ese momento, Polino no dudó en reprenderla por su aspecto físico antes de la función. “Querida, lavate los pies para venir al teatro”, le reclamó el periodista, exponiendo lo que consideraba una falta de profesionalismo para quien encabezaba el espectáculo en aquella temporada.