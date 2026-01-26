El Ministerio de Gobierno, mediante la Secretaría de Relaciones Institucionales, confirmó que la Ruta Nacional 150 se encuentra transitable y el Paso Internacional por Agua Negra está totalmente habilitado para el tránsito vehicular.

A pesar de las lluvias y la inestabilidad climática que afecta a la provincia, quienes se dirijan hacia Chile podrán cruzar en su franja horaria habitual, de 07:00 a 17:00 horas.

Tras registrarse una reciente creciente, las autoridades indicaron que es fundamental extremar las medidas de seguridad, ya que personal de Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento preventivo en distintos tramos del camino.

En este contexto, se solicita a los conductores circular con las luces bajas encendidas en todo momento, respetar estrictamente los límites de velocidad indicados en la montaña y mantener la precaución ante la posible presencia de máquinas viales sobre la calzada.