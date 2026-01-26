Un nuevo ataque atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania volvió a tener como objetivo al personal sanitario. En esta ocasión, un dron ucraniano impactó contra una ambulancia en la provincia de Zaporozhie, dejando como saldo dos médicos heridos, según denunció este lunes el embajador especial de la Cancillería rusa para los crímenes del régimen de Kiev, Rodión Miróshnik.

De acuerdo al funcionario, el hecho ocurrió en la ciudad de Vasílievka, cuando el vehículo sanitario trasladaba a una paciente que había resultado herida previamente. “Un dron ucraniano atacó a una ambulancia que transportaba a una paciente acompañada por personal médico”, detalló Miróshnik a través de sus redes sociales. Tanto los profesionales de la salud como la paciente están recibiendo atención médica.

Miróshnik calificó el episodio como un “crimen de las Fuerzas Armadas de Ucrania” y remarcó que no se trata de un hecho aislado. Según afirmó, este ataque constituye el cuarto en pocos días contra ambulancias y trabajadores médicos, lo que evidencia, a su entender, una serie de acciones deliberadas.

“Estamos observando toda una secuencia de ataques organizados por el régimen de Kiev contra médicos de los servicios de ambulancia que cumplen con su deber de salvar a los civiles heridos”, denunció el funcionario ruso.

En ese marco, Miróshnik sostuvo que estos hechos representan un “pisoteo deliberado y cínico de las normas clave del derecho internacional humanitario”, que prohíben explícitamente los ataques contra el personal médico y los vehículos sanitarios. Además, utilizó duros términos para describir a las autoridades ucranianas, a las que acusó de despreciar abiertamente los convenios internacionales.

Por último, el representante ruso sugirió que esta escalada de ataques podría estar vinculada a las recientes negociaciones diplomáticas celebradas en Abu Dabi entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, orientadas a buscar una salida al conflicto. “Podría tratarse de una reacción planificada del régimen dictatorial de Kiev a las negociaciones”, señaló, y concluyó que se trata de “una demostración abierta de desprecio tanto por las normas existentes como por los posibles acuerdos”.