La Vuelta a San Juan continuará este lunes 26 de enero con el desarrollo de la Etapa 3. La jornada tendrá como escenario principal al departamento Pocito, donde los ciclistas enfrentarán un recorrido extenso y técnico, diseñado para exigir tanto a los sprinters como al pelotón en general.

La concentración de los equipos está prevista para las 14:15 horas en la intersección de Calle 5 y Vidart, punto que también funcionará como largada y llegada de la etapa. El inicio oficial de la carrera será a las 15:30.

Antes del comienzo competitivo, el pelotón realizará un tren controlado de aproximadamente 1,3 kilómetros, avanzando por Calle 5 hacia el este hasta el cruce con calle Lemos, donde se ubicará el Kilómetro 0 y se dará inicio formal a la carrera.

Ya en competencia, el circuito llevará a los corredores por Calle 5 al este hasta calle Mendoza, luego hacia el sur por Avenida Joaquín Uñac hasta Calle 14, continuando al oeste hasta Aberastain, al norte hasta Calle 11, nuevamente al oeste por Chacabuco, al norte hasta Calle 5 y finalmente al este hasta la línea de meta en Vidart. Este trazado deberá completarse en cuatro oportunidades, totalizando una distancia aproximada de 140,9 kilómetros.

La etapa no contará con Metas de Montaña, pero sí tendrá dos Metas Sprint, que se disputarán en la línea de meta al finalizar el primer giro, cerca del kilómetro 34,3, y nuevamente al completar el tercer giro, alrededor del kilómetro 105,3.

Con estas características, la Etapa 3 se perfila como una jornada clave para la clasificación general y la disputa por los puntos de velocidad, en un circuito urbano-rural que promete ritmo intenso y definiciones estratégicas en Pocito.

Tivani y Moyano, los ganadores de las primeras dos etapas de la Vuelta a San Juan

La Vuelta a San Juan ya tuvo sus primeros protagonistas en las dos etapas iniciales. Nicolás Tivani, representante de la Municipalidad de Pocito, se quedó con la primera etapa de la competencia, tras imponerse en un recorrido de 138,5 kilómetros y subir a lo más alto del podio.

En la clasificación de esa jornada, Tivani fue escoltado por Ramiro Videla Páez (Fuerza Activa), mientras que el tercer lugar quedó en manos de Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan), completando un podio íntegramente regional.

La segunda etapa tuvo un cierre vibrante y se definió en un embalaje final, donde el puntano Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía) fue el más veloz del pelotón y se quedó con la victoria parcial. El segundo puesto fue para Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito), resultado que le permitió mantener el liderazgo de la clasificación general, mientras que el tercer lugar correspondió al chileno Cristóbal Báez Muñoz (Plus Racing).

Con estos antecedentes, la Etapa 3 de la Vuelta a San Juan se presenta como una jornada clave para empezar a perfilar la lucha por la general y los puestos de privilegio.