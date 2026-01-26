Un episodio de lluvias intensas y tormentas eléctricas registrado durante la madrugada ha motivado la activación de protocolos de emergencia en la red vial del centro-sur de la provincia de San Juan. Las precipitaciones han generado condiciones de riesgo en dos arterias principales, llevando a las autoridades a emitir una alerta urgente y a desplegar un operativo interinstitucional.

El tramo afectado comprende la Ruta Nacional 153 a su paso por las localidades de Los Berros y Pedernal, en el departamento Sarmiento. De forma paralela, se reportan complicaciones en la Ruta Nacional 40 Sur, específicamente en la zona de Media Agua, donde existe una alta probabilidad de bajada de crecientes en badenes, con el consiguiente riesgo de daños en la infraestructura vial y arrastre de sedimentos que podrían obstruir la calzada.

Publicidad

Como respuesta inmediata, se ha procedido a la notificación formal y movilización de todos los organismos de seguridad y asistencia competentes. El operativo incluye a fuerzas federales como Gendarmería Nacional y Policía Federal, así como a organismos provinciales: la Dirección Provincial de Vialidad, Salud Pública, Defensa Civil y la Policía de San Juan. De manera coordinada, personal técnico especializado de la División Conservación de Vialidad Nacional, con asiento en el campamento de Pedernal, ha iniciado recorridas de inspección en el terreno para evaluar con precisión los daños y los niveles de riesgo.

Frente a esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la población para extremar las medidas de precaución. La recomendación principal es evitar por completo la circulación por las rutas mencionadas, con especial advertencia sobre los desplazamientos nocturnos, dado que la oscuridad dificulta la visualización de crecidas repentinas o obstáculos en la vía. Se solicita a la ciudadanía abstenerse de realizar viajes no esenciales hasta que las condiciones climáticas mejoren y se confirme, mediante informe oficial, la plena seguridad y transitabilidad de los caminos.