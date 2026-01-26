Lukaku en negociaciones con Boca para ser próximo refuerzo

Tato Aguilera, periodista reconocido por su proximidad al conjunto Xeneize, informó que un empresario se comunicó con Romelu Lukaku para consultarle si él desea vivir la experiencia de jugar en Boca.

Según lo reportado, si la respuesta del futbolista es afirmativa, el empresario procederá a realizar el ofrecimiento formal.

Es fundamental destacar que esta persona no tiene ningún tipo de vínculo con Boca ni está relacionada con la institución.