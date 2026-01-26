India: detectan casos de virus Nipah en hospital de Bengala Occidental

Las autoridades de la India han activado una alerta máxima ante la confirmación de cinco casos del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, específicamente cerca de Calcuta. El brote se detectó en el hospital privado Narayana Multispecialty de Barasat, a unos 24 kilómetros de la capital estatal, afectando a un médico, enfermeras y otros trabajadores de la salud. Entre los pacientes, una enfermera permanece en estado crítico y en coma tras desarrollar fiebre alta y complicaciones respiratorias severas.

La investigación epidemiológica indica que la profesional más afectada se habría contagiado al atender a un paciente con insuficiencia respiratoria que murió antes de recibir un diagnóstico.

Como respuesta inmediata, se han aislado a 20 contactos de alto riesgo y se han realizado pruebas diagnósticas a 180 personas. Este virus, que carece de vacuna o tratamiento, es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un patógeno prioritario con potencial epidémico.

La infección puede comenzar de forma asintomática, pero suele derivar en síntomas como fiebre, cefaleas, vómitos, dolores musculares y de garganta. En sus cuadros más graves, produce encefalitis e inflamación cerebral, pudiendo inducir el coma en 24 o 48 horas. Con una tasa de letalidad que oscila entre el 40% y el 75%, el virus se transmite principalmente a través de murciélagos frugívoros, aunque también por cerdos o contacto directo entre humanos.

En el marco de las medidas de contención, se ha intensificado el uso de equipos de protección individual en hospitales y se han iniciado estudios en la fauna local. Personal del Instituto Nacional de Investigación Médica recolectó muestras de sangre e hisopos de murciélagos en el Zoológico de Alipore para realizar pruebas de RT-PCR. Al respecto, Tripti Sah, directora del zoológico, declaró a PTI: «El equipo tomó las muestras y completó el proceso conforme a las normas establecidas».

Aunque el Nipah se identificó por primera vez en 1999 en Malasia y Singapur, India ha registrado casos casi anualmente durante las últimas dos décadas, con un impacto notable en Kerala desde 2018.

La OMS vincula el aumento de estas enfermedades zoonóticas con la expansión urbana, la degradación ambiental y la invasión de hábitats naturales. Hasta el momento, no se han detectado contagios vinculados a viajes internacionales ni casos fuera del subcontinente asiático.