Más de 300 de autos y decenas de colectivos varados en Mendoza en el paso a Chile

Las intensas lluvias y tormentas que azotaron la cordillera de los Andes durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes obligaron al cierre preventivo del Sistema Integrado del Paso Internacional Cristo Redentor, la principal conexión terrestre entre la Argentina y Chile. La medida, que rige para todo tipo de vehículos, responde a múltiples aludes y desprendimientos de rocas que han afectado la ruta, volviéndola intransitable e insegura.

El cierre, coordinado entre las autoridades fronterizas de ambos países, fue resuelto tras un informe de Vialidad de Chile que alertó sobre el impacto del temporal en la infraestructura vial. Se detectaron acumulaciones de barro, rocas y material sobre la calzada, particularmente en el tramo chileno y en sectores de cobertizos, lo que imposibilita el tránsito de manera segura.

Publicidad

La consecuencia inmediata es la formación de una extensa cola de vehículos varados del lado argentino. Personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza organizó un operativo para concentrar a más de 300 automóviles particulares y unos 20 ómnibus en una estación de servicio YPF, desde donde aguardan la reapertura. Para evitar mayores congestionamientos, se dispuso derivar a los viajeros que continúen llegando hacia un sector cercano designado para el estacionamiento preventivo.

Mientras tanto, las autoridades de ambos lados de la cordillera mantenían una reunión de evaluación a las 10 de la mañana para analizar el estado de la ruta y definir la posibilidad de una reapertura, cuya decisión dependerá exclusivamente de la mejora de las condiciones climáticas y del éxito de las tareas de limpieza en curso.

Publicidad

Complicaciones extendidas en la red vial mendocina

El temporal no solo afectó al paso fronterizo. Desde la tarde del domingo, las precipitaciones provocaron incidentes significativos en la red vial de alta montaña. La Ruta Nacional 7, a la altura de Los Árboles (Potrerillos), sufrió la ruptura de una defensa aluvional, lo que generó un corte por el barro que cubrió la calzada. Tras casi dos horas de tareas de limpieza realizadas por Vialidad, la circulación se reanudó de manera transitoria, aunque con precaución.

En Uspallata, la Guardia Urbana Municipal de Las Heras coordinó la interrupción del tránsito hasta que descendió el caudal de agua, mientras personal de Vialidad Provincial trabajaba en el mantenimiento de la ruta. También se registraron dificultades en otros corredores montañosos, como las rutas provinciales 13 y 52.

Publicidad

Residentes de la zona, como el periodista Miguel Pelaytay, reflejaron la magnitud del fenómeno, señalando que "hacía mucho tiempo que no se veía un temporal así" y reportando incluso problemas momentáneos en el acceso al agua potable para algunos vecinos debido a los desbordes de barro.

Paso de Agua Negra habilitado con precaución

Como alternativa para el cruce internacional, el Paso de Agua Negra, sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado en su horario habitual de 07:00 a 17:00 horas. Sin embargo, tras registrarse una creciente reciente, las autoridades advierten que es fundamental extremar las medidas de seguridad. Personal de Vialidad Nacional realiza tareas de mantenimiento preventivo en diversos tramos, por lo que se solicita a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y mantener máxima precaución ante la posible presencia de maquinaria vial en la calzada.

Las autoridades del Complejo Fronterizo Los Libertadores recomendaron a los viajeros consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier viaje hacia la cordillera. Cualquier novedad sobre el estado del Paso Cristo Redentor será informada a través de las cuentas de X (Twitter) @UPFronterizos y @CFLosLibertador. Mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, se insta a evitar los desplazamientos hacia la alta montaña.