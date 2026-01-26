Espumilla de frutilla: el secreto de la mousse que se hace helado

La pastelera Natalia Penchas ha presentado una propuesta refrescante para la temporada estival: la espumilla de frutilla. Esta preparación consiste en una mousse sumamente aireada que puede llevarse al freezer para transformarse en un helado delicioso. Según detalló la experta, "la espumilla de frutilla es un postre que se vende en las calles en Ecuador y cuenta con muy pocos ingredientes".

Para obtener cuatro porciones, se necesitan 400 gramos de frutillas frescas licuadas, 400 gramos de azúcar blanca y una clara de huevo. El procedimiento comienza lavando y procesando las frutas, tras haber sido cortadas a la mitad. Un paso fundamental es la pasteurización de la clara, la cual debe batirse a baño María con dos cucharadas de azúcar durante 10 minutos hasta alcanzar una temperatura superior a los 72°C por seguridad.

Publicidad

Una vez lista la clara cocida, se mezcla en un bol con la fruta y el azúcar utilizando una batidora eléctrica hasta que la preparación crezca y gane consistencia. Al respecto, la pastelera reveló: "Para que te quede con esa consistencia de mousse firme o helado artesanal, el secreto es un batido intenso". El resultado final se alcanza tras un periodo de enfriamiento, ya que, según Penchas, "¡si la llevás al freezer por 3 horas, sacás bochas increíbles!".