El Gobierno nacional dio un giro total a la política de subsidios a la electricidad y el gas. A través del Decreto 543/25, derogó el sistema de segmentación por niveles (N1, N2, N3) —vigente desde 2022— y lo reemplazó por un Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con criterios más estrictos y límites al consumo que se ayuda a pagar.

La noticia llegó con un logro concreto para San Juan. Tras una presentación técnica del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) durante la consulta pública, el decreto incluyó una cláusula especial que permite ampliar los topes de consumo para "zonas bioambientales cálidas", una categoría donde encuadra la provincia por sus veranos intensos e inviernos fríos.

"Expusimos con rigor la realidad climática de San Juan. No es lo mismo vivir en un clima templado que aquí, donde la necesidad de refrigeración en verano y calefacción en invierno es extrema. Eso consume más energía, y el subsidio debe reflejar esa realidad", explicaron desde el EPRE.

Fin de una era: adiós a los "Niveles"

El cambio representa el final de la segmentación implementada en medio de la crisis tarifaria de 2022. Ahora, el acceso al subsidio dependerá exclusivamente de un criterio de ingresos: solo lo recibirán los hogares cuyos ingresos netos totales no superen las 3 Canastas Básicas Totales (CBT). En valores actuales, ese tope equivale a $3.641.397 mensuales para un hogar tipo.

El registro anterior (RASE) se renombrará como ReSEF. Los usuarios ya anotados no deberán reinscribirse, pero el Estado realizará cruces de datos más exhaustivos con el sistema tributario y patrimonial para verificar la elegibilidad.

El cambio más drástico: el tope de kWh subsidiados

La novedad que impactará directamente en el bolsillo es la creación de un "Consumo Base Subsidiado". El Estado dejará de subsidiar el consumo total de un hogar y solo ayudará a pagar hasta una cierta cantidad de kilowatt-hora (kWh) por mes:

Hasta 300 kWh/mes en temporada alta (verano e invierno).

Hasta 150 kWh/mes en meses intermedios (primavera y otoño).

Todo lo que se consuma por encima de ese límite se pagará a precio pleno, es decir, sin ningún tipo de ayuda. Para dimensionarlo: un aire acondicionado de 3000 frigorías puede consumir entre 250 y 400 kWh al mes si se usa varias horas al día.

La batalla ganada por San Juan: el Artículo 4°

Aquí es donde cobra valor la gestión del EPRE. El organismo advirtió durante las audiencias que los topes generales eran "insuficientes e injustos para realidades climáticas como la nuestra".

Su argumentación técnica logró que se incorporara el Artículo 4° al decreto, una puerta que permite a la Secretaría de Energía de la Nación aumentar esos límites para provincias con necesidades especiales.

"Nuestra primera acción en el 2026 será presentarnos ante Nación para reglamentar ese artículo y conseguir que los topes para San Juan sean más altos. Es una cuestión de equidad federal", afirmaron desde el EPRE.

Un alivio transitorio: la bonificación del 25%

En paralelo, y para amortiguar el impacto del "sinceramiento tarifario", el gobierno nacional aplicará durante todo 2026 una "Bonificación Extraordinaria". Consistirá en un descuento adicional del 25% en el precio de la energía en la factura, que se sumará al subsidio.

Esta medida fue también impulsada por los entes reguladores provinciales, como el EPRE, que buscaron mecanismos de transición.

Próximos pasos y recomendaciones