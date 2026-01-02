Encontraron muerta en un hotel a la hija de Tommy Lee Jones

En la madrugada de Año Nuevo, la ciudad de San Francisco fue escenario de una tragedia tras el hallazgo del cuerpo de Victoria Kafka Jones, de 34 años, en una habitación del hotel Fairmont. Las autoridades locales confirmaron que el Departamento de Bomberos atendió un aviso médico a las 2:52 de la madrugada, aunque la joven fue declarada fallecida en el lugar poco después. Actualmente, la Oficina del Médico Forense y la policía mantienen una investigación abierta, aunque los primeros reportes descartan indicios de criminalidad.

Hija del reconocido actor Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, Victoria tuvo un paso discreto por la actuación en su infancia, participando en producciones como Men in Black II y la serie One Tree Hill.

En 2005, trabajó bajo las órdenes de su padre en Los tres entierros de Melquiades Estrada. Sobre esa experiencia, el actor recordó en una entrevista: “Tenía que levantarse a las 5 de la mañana para su parte. Una mañana, no quería levantarse de la cama y le dije: ‘Cariño, esto es trabajo’. Pero no se movía. Así que la despedí. Entonces, sin decirme nada, el personal de producción fue, la despertó y la llevó rápidamente al set de rodaje justo a tiempo”.

A pesar de no seguir en el cine, Victoria, hermana de Austin, solía acompañar a su padre en eventos internacionales como el Festival de Cannes en 2014 y el Festival Internacional de Cine de Tokyo en 2017. Hasta el momento, el entorno cercano de la familia no ha emitido declaraciones públicas sobre el suceso.