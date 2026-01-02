Publicidad
De Crepúsculo a Vecna: el increíble cambio de Jamie Campbell Bower

Jamie Campbell Bower brilla como Vecna tras actuar en sagas como Harry Potter, Crepúsculo, Camelot y Witchboard.

Hace 1 hora
La estrella de Stranger Things tiene 37 años.

Stranger Things cuenta con millones de seguidores globales, aunque muchos desconocen el amplio recorrido de Jamie Campbell Bower. El actor, quien personifica a Vecna o Henry Creel, se ha consolidado como una de las figuras centrales de la serie de Netflix, especialmente durante los capítulos finales de la cuarta temporada y a lo largo de la última entrega. En estos episodios de cierre, su personaje también es reconocido bajo el alias de ‘Señor Qué’.

A sus 37 años, Campbell posee una trayectoria bastante dilatada marcada por participaciones en obras de renombre. Entre sus trabajos más destacados se encuentran ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’, ‘Cazadores de sombras: Ciudad de hueso’, ‘Witchboard’ y diversas películas de la franquicia ‘Crepúsculo’.

Asimismo, ha formado parte de los elencos en ‘Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald’, ‘Horizon: An American Saga’ y ‘Camelot’.

