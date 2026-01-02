Stranger Things cuenta con millones de seguidores globales, aunque muchos desconocen el amplio recorrido de Jamie Campbell Bower. El actor, quien personifica a Vecna o Henry Creel, se ha consolidado como una de las figuras centrales de la serie de Netflix, especialmente durante los capítulos finales de la cuarta temporada y a lo largo de la última entrega. En estos episodios de cierre, su personaje también es reconocido bajo el alias de ‘Señor Qué’.

A sus 37 años, Campbell posee una trayectoria bastante dilatada marcada por participaciones en obras de renombre. Entre sus trabajos más destacados se encuentran ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte’, ‘Cazadores de sombras: Ciudad de hueso’, ‘Witchboard’ y diversas películas de la franquicia ‘Crepúsculo’.

Publicidad

Asimismo, ha formado parte de los elencos en ‘Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald’, ‘Horizon: An American Saga’ y ‘Camelot’.