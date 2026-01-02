Economía > Fecha por fecha
Calendario de ANSES para enero 2026: fechas de cobro para jubilados, AUH y todas las asignaciones
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos para enero de 2026, que incluye un incremento del 2.47% en todas las prestaciones siguiendo la actualización mensual por inflación. Este ajuste impactará en jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de los planes sociales, determinando los nuevos montos y las fechas específicas de cobro para más de 18 millones de beneficiarios en todo el país.
Aumento generalizado: nuevos valores para el primer mes del año
El incremento del 2.47% se aplica a partir del índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre de 2025, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. Este ajuste se suma a los realizados en meses anteriores (1.9% en octubre y 2.1% en noviembre), consolidando un aumento acumulado para el trimestre.
Los nuevos valores de referencia a partir de enero son:
Jubilación Mínima: $349.299,32.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46.
Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $244.509,52.
Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518.
AUH por Hijo con discapacidad: $408.705.
Asignación por Embarazo: $118.454,32.
Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765.
Bono Extraordinario: Los titulares de la jubilación mínima y las pensiones no contributivas recibirán un bono extraordinario de $70.000. Esto eleva el ingreso total de un jubilado con haberes mínimos a $419.299,32 para el mes de enero.
Calendario de pagos: fechas organizadas por terminación de DNI
El cronograma se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. A continuación, se detallan las fechas clave para las prestaciones principales.
Jubilaciones y Pensiones
Para haberes que NO superan la jubilación mínima:
DNI terminados en 0: jueves 9 de enero.
DNI terminados en 1: lunes 12 de enero.
DNI terminados en 2: martes 13 de enero.
DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero.
DNI terminados en 4: jueves 15 de enero.
DNI terminados en 5: viernes 16 de enero.
DNI terminados en 6: lunes 19 de enero.
DNI terminados en 7: martes 20 de enero.
DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero.
DNI terminados en 9: jueves 22 de enero.
Para haberes que SÍ superan la jubilación mínima:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero.
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero.
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero.
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.
Asignaciones Familiares y Sociales (AUH, AUE, Ayuda Escolar)
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:
Siguen el mismo calendario que las jubilaciones de haberes mínimos, del 9 al 22 de enero, según terminación del DNI del padre, madre o tutor.
Asignación por Embarazo:
El pago se realizará entre el 12 y el 23 de enero, también organizado por terminación de DNI.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción):
Se abonarán entre el 12 de enero y el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI.
Otras Prestaciones
Prestación por Desempleo:
Los pagos se efectuarán entre el 22 y el 28 de enero, agrupando dos terminaciones de DNI por día.
Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez, madres de 7 hijos):
El cobro será entre el 9 y el 15 de enero, también con dos terminaciones por día.
Recomendaciones para un cobro sin contratiempos
Consultar el calendario oficial: Se recomienda verificar siempre la fecha exacta según la terminación del DNI en los canales oficiales de ANSES (sitio web o app Mi ANSES).
Evitar aglomeraciones: Utilizar los caneles digitales (cajeros automáticos, billeteras virtuales, débito automático) o, en caso de cobrar en ventanilla, acudir en días u horarios de menor concurrencia.
Actualizar datos: Es fundamental mantener actualizados los datos de contacto y la cuenta bancaria en el sistema para recibir las notificaciones y acreditaciones sin problemas.
Denunciar irregularidades: Ante cualquier duda o inconveniente con el pago, los beneficiarios pueden comunicarse con ANSES a través de sus líneas telefónicas oficiales o acercarse a las oficinas de atención al público.