La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos para enero de 2026, que incluye un incremento del 2.47% en todas las prestaciones siguiendo la actualización mensual por inflación. Este ajuste impactará en jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de los planes sociales, determinando los nuevos montos y las fechas específicas de cobro para más de 18 millones de beneficiarios en todo el país.

Aumento generalizado: nuevos valores para el primer mes del año

El incremento del 2.47% se aplica a partir del índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre de 2025, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. Este ajuste se suma a los realizados en meses anteriores (1.9% en octubre y 2.1% en noviembre), consolidando un aumento acumulado para el trimestre.

Los nuevos valores de referencia a partir de enero son:

Jubilación Mínima: $349.299,32.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.439,46.

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $244.509,52.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518.

AUH por Hijo con discapacidad: $408.705.

Asignación por Embarazo: $118.454,32.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765.

Bono Extraordinario: Los titulares de la jubilación mínima y las pensiones no contributivas recibirán un bono extraordinario de $70.000. Esto eleva el ingreso total de un jubilado con haberes mínimos a $419.299,32 para el mes de enero.

Calendario de pagos: fechas organizadas por terminación de DNI

El cronograma se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. A continuación, se detallan las fechas clave para las prestaciones principales.

Jubilaciones y Pensiones

Para haberes que NO superan la jubilación mínima: DNI terminados en 0: jueves 9 de enero. DNI terminados en 1: lunes 12 de enero. DNI terminados en 2: martes 13 de enero. DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero. DNI terminados en 4: jueves 15 de enero. DNI terminados en 5: viernes 16 de enero. DNI terminados en 6: lunes 19 de enero. DNI terminados en 7: martes 20 de enero. DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero. DNI terminados en 9: jueves 22 de enero.

Para haberes que SÍ superan la jubilación mínima: DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero. DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero. DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero. DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero.



Asignaciones Familiares y Sociales (AUH, AUE, Ayuda Escolar)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

Siguen el mismo calendario que las jubilaciones de haberes mínimos, del 9 al 22 de enero, según terminación del DNI del padre, madre o tutor.

Asignación por Embarazo:

El pago se realizará entre el 12 y el 23 de enero, también organizado por terminación de DNI.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción):

Se abonarán entre el 12 de enero y el 12 de febrero, sin distinción por terminación de DNI.

Otras Prestaciones

Prestación por Desempleo:

Los pagos se efectuarán entre el 22 y el 28 de enero, agrupando dos terminaciones de DNI por día.

Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez, madres de 7 hijos):

El cobro será entre el 9 y el 15 de enero, también con dos terminaciones por día.

