En el marco del mercado de pases de 2026, el nombre de Sebastián Villa se ha instalado como una de las tendencias vinculadas a River Plate,. El delantero colombiano, que actualmente se desempeña en Independiente Rivadavia de Mendoza, tiene intenciones de salir de dicho club tras haber permanecido allí durante un año y medio. Aunque los rumores se intensificaron tras una publicación en redes sociales dedicada a Juanfer Quintero, se supo que ese hecho no tenía vinculación inicial con una posible llegada al club de Núñez.

Sobre esta situación, el presidente de la institución mendocina, Daniel Vila, fue consultado en Radio Splendid acerca de si existieron llamados desde la dirigencia del "Más Grande" por el extremo de 29 años. El empresario decidió mantener el misterio y manifestó: “Me llamaron de varios clubes, pero por un tema de confidencialidad no te digo que sí ni que no. Estas cosas hay que manejarlas con discreción para que las negociaciones se cierren”.

No obstante, desde la interna de River Plate indican que no se contempla la contratación del exjugador de Boca Juniors, por lo que la situación no pasaría de ser una serie de rumores. Mientras tanto, el club avanza en otras negociaciones para reforzar el plantel antes de la pretemporada en San Martín de los Andes, programada para el 5 o 6 de enero.

Una de las gestiones involucra a Santino Andino, cuyo pase se había enfriado luego de que el jugador cambiara de representante; sin embargo, la posibilidad se reflotó en las últimas horas para adquirir el 80% de su ficha por U$S 5.000.000. Por otro lado, el lateral uruguayo Matías Viña está cerca de convertirse en refuerzo tras una propuesta formal al Flamengo por un préstamo de un año con opción de compra, ya que no es prioridad para el técnico Filipe Luis. Finalmente, River aceleró las charlas con el Celta de Vigo para comprar el 50% de Tadeo Allende, quien busca regresar al país dado que el equipo español tiene su plantel completo.