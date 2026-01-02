Durante la tarde del jueves, coincidiendo con el primer día del año, se registró un fuerte siniestro vial en el departamento de Angaco. El incidente ocurrió exactamente a las 16:15 horas sobre la calle Zapata, aproximadamente a 500 metros hacia el sur de la calle Aguilera.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, un automóvil Volkswagen Suran, conducido por un hombre de 63 años que viajaba con su esposa, su cuñada y dos sobrinos menores, circulaba de norte a sur.

Al intentar ingresar a un domicilio, el conductor del auto realizó un giro hacia su izquierda (dirección este), atravesando ambas calzadas. En esa maniobra, no advirtió que en sentido contrario se aproximaba una motocicleta Twister.

El vehículo menor era conducido por un hombre de 33 años, quien estaba acompañado por su hijo de 11 años. La moto impactó de lleno en el guardabarros trasero derecho del automóvil.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista sufrió una fractura expuesta en su rodilla derecha y fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Guillermo Rawson. Por su parte, el niño de 11 años recibió asistencia médica en el hospital departamental.