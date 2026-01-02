La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, donde transita su hospitalización luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica de urgencia el pasado 20 de diciembre. Mientras su estado de salud evoluciona de manera más lenta de lo esperado, su situación judicial vuelve a quedar en el centro de la escena de cara a la feria judicial de enero.

Según el último parte médico difundido por la directora del sanatorio, Marisa Lafranconi, la exmandataria presenta una recuperación lenta a raíz de un íleo posoperatorio, una parálisis transitoria del intestino que suele manifestarse tras cirugías abdominales. Kirchner fue operada por una apendicitis aguda con peritonitis localizada y permanece bajo estricta vigilancia médica, con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso.

El informe generó preocupación en su entorno, aunque desde el centro de salud aclararon que el cuadro es seguido de cerca y que la paciente se encuentra estable, con controles permanentes para evitar complicaciones.

En paralelo a la evolución clínica, el frente judicial cobra relevancia. Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión por la denominada “Causa Vialidad” bajo el régimen de arresto domiciliario en su vivienda de la calle San José. En ese contexto, su equipo legal aguarda cambios en la conformación del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) durante la feria judicial de enero, lo que podría abrir una instancia de revisión de las condiciones de su detención.

Los abogados de la expresidenta solicitaron una flexibilización del régimen impuesto, que se endureció luego de una reunión que mantuvo con economistas vinculados al peronismo. Entre los planteos elevados al tribunal figuran el retiro de la tobillera electrónica, la ampliación del régimen de visitas y una mayor extensión del tiempo autorizado para utilizar la terraza del edificio.

Así, mientras continúa su recuperación médica bajo observación, Cristina Kirchner enfrenta un escenario en el que salud y justicia vuelven a entrelazarse, con definiciones que podrían llegar en pleno receso judicial.