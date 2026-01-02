Murió Pablo Lago: luto por el autor de Lalola y Trátame bien

La cultura argentina despide a Pablo Lago, uno de sus narradores más sensibles, quien falleció a los 56 años en la ciudad de Mar del Plata. Con una trayectoria de más de veinte años, Lago se consolidó como un referente capaz de transitar entre el drama y la comedia con obras que marcaron la memoria colectiva, tales como Locas de amor, Trátame bien y Lalola. Su excelencia fue distinguida con los premios Martín Fierro, Argentores, Fund TV y Clarín, además de una nominación al Emmy Internacional por Familia en venta.

Su pluma abarcó éxitos televisivos como La Leona, Media Falta y Hospital público, y se extendió al cine con filmes como Agua, Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. Al momento de su deceso, se encontraba próximo a estrenar Cautiva, una historia inspirada en hechos reales.

Publicidad

Ante la noticia, la sociedad Argentores emitió un comunicado oficial: “Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”.

La actriz Nancy Dupláa manifestó su tristeza en redes sociales: “Pablo, no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva… La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”.

Publicidad

Asimismo, la escritora Mariana Levy recordó sus inicios junto a él: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Nos juntábamos todas las mañanas de un verano crudísimo en un café de Almagro. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de cómo presentás a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje. Siempre que arranco un nuevo piloto me acuerdo de sus palabras e intento encontrar esa escena especial de presentación. Una pena enorme que nos haya dejado tan joven”.

Por su parte, el guionista Gonzalo Marull destacó su calidad humana: “Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran y generoso colega. Siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pena”.

Publicidad

Finalmente, su propia vocación quedó plasmada en una reflexión personal: “Escribo y respiro cine desde que tengo memoria. La lectura, las canciones, la poesía, fueron y son mis pasiones. A mis 15 escribía canciones, a los 20 publiqué un libro de poesías, y los 22 escribí, dirigí y produje un medio metraje. Teniendo 24 renuncié a un trabajo 'seguro' para dedicarme únicamente a cine y televisión. Desde entonces escribo guiones para series, tiras, telenovelas, y películas. No sé, ni quiero hacer otra cosa".