Grave accidente dejó a un motociclista internado con múltiples lesiones

A las 8:20 horas del primer día del año, un violento impacto entre un automóvil y una motocicleta movilizó a las autoridades en el departamento de Chimbas, específicamente en el cruce de las calles Mendoza y Saavedra.

El incidente involucró a un Renault 12, manejado por Ricardo Dario Ferreyra (43), y una moto Zanella 110 cc, conducida por Nazareno Stoco (26).

La mecánica del hecho indica que ambos rodados transitaban por la calle Saavedra; mientras el automóvil lo hacía en sentido Este-Oeste, el motociclista circulaba en dirección contraria. Respecto al origen de la colisión, según se manifestó en el lugar, la moto se habría cruzado de carril, por lo que se produjo impacto frontal entre ambos vehículos.

Debido a la fuerza del choque, Stoco fue derivado al Hospital Rawson con un cuadro de salud complejo. Según los informes médicos, el joven ingresó con TEC, una herida cortante en el arco superciliar izquierdo, traumatismo facial y una fractura en su fémur izquierdo. El diagnóstico también incluyó una herida cortante en la rodilla derecha, escoriaciones múltiples y politraumatismo.