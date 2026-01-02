Ante el reciente nacimiento de Lando (o Landon), el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson ocurrido el 31 de diciembre en Ginebra, la producción de Masterchef Celebrity definió los relevos para el exjugador. La primera en regresar a las cocinas de Telefe fue Claudia Villafañe, conocida como "la Tata", quien ya se había consagrado como ganadora en una de las emisiones anteriores del reality.

En esta oportunidad, Villafañe compitió en dupla junto a Marixa Balli, quien decidió elegirla como compañera de equipo por ser poseedora de una de las medallas doradas del certamen. Juntas elaboraron sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienn.

El desempeño de la pareja fue evaluado por el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Los tres especialistas coincidieron en que la pasta estaba “muy rica”, aunque marcaron “algunos pequeños detalles” en la preparación. Finalmente, el plato les permitió subir al balcón.

El esquema de reemplazos continuará próximamente con la llegada de Yanina Latorre. Latorre, quien actualmente es conductora de “Sálvese quien pueda” en América TV, se incorpora al programa tras haber dejado su silla en el panel de LAM, ciclo en el que participó durante diez años junto a Ángel de Brito.