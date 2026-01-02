Stranger Things 5: Noah Schnapp y la escena clave de Will Byers

La conclusión de la historia de Will Byers en Stranger Things alcanza un punto de inflexión en el séptimo episodio de la quinta temporada. Tras años de pistas y silencios sobre su identidad, el personaje finalmente verbaliza sus sentimientos delante de sus seres queridos al decirles: "No me gustan las chicas".

Esta secuencia íntima funciona como el cierre de un arco de crecimiento personal, donde Will deja de ser una víctima silenciosa de su sufrimiento para aceptar su "diferencia" como una fortaleza, vinculada directamente con sus habilidades sobrenaturales.

Publicidad

Para Noah Schnapp, este momento era inminente. El actor comentó en una entrevista: “Sabes que llega. Esta temporada, leímos juntos los primeros seis episodios, y pensé: Vale, todavía no ha pasado, así que saldrá en el episodio 7 u 8”.

Al recibir el guion definitivo a finales de verano, Schnapp confesó: “Se me saltaron las lágrimas. Fue perfecto”. El intérprete destacó que no sintió la necesidad de modificar el texto: “Me preocupaba que lo fuera a necesitar, pero la verdad es que fue perfecto así. No tenía nada que añadir”.

Publicidad

A pesar de la satisfacción con el guion, el rodaje representó un desafío físico y emocional. “Fue como un día de 12 horas solo con ese monólogo”, recordó Schnapp, quien utilizó ese tiempo para explorar diversos matices del tono final de la escena.

Sobre su experiencia en el set, explicó: “Estaba tan absorto en mis emociones y en lo que sentía que, en cierto modo, bloqueé a todos los que me rodeaban”, aunque posteriormente valoró el impacto y la autenticidad del resultado.

Publicidad

Finalmente, el actor analizó la elección de no usar etiquetas específicas en el guion, situando la escena en el contexto de los años 80: “Hay que recordar que estamos en los 80. Cuando salí del armario, no dije la palabra 'gay'. Es difícil y da miedo decirlo”. Según Schnapp, al personaje “probablemente le dé miedo usar esa palabra, pero no tiene nada de malo. Creo que simplemente se sentía más cómodo expresándolo así”.