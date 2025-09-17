PSG debutó en la Champions League con una goleada contundente por 4 a 0 ante Atalanta en la primera fecha del certamen continental. El equipo francés se impuso con autoridad gracias a los goles de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos. El marcador se abrió a los 2 minutos del primer tiempo con el tanto del defensor brasileño. Luego, Kvaratskhelia amplió la diferencia a los 38 minutos. Ya en la segunda mitad, Mendes convirtió a los 5 minutos y Ramos selló el resultado en el cierre del partido.

El conjunto parisino dominó el juego con un 67% de posesión y generó 21 disparos al arco rival. Atalanta, en cambio, tuvo apenas un 33% de control del balón y realizó 7 remates. El encuentro se disputó sin expulsados y dejó al PSG bien posicionado para la siguiente etapa del torneo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Luis Enrique sumó sus primeros tres puntos en el Grupo y mostró un rendimiento sólido tanto en ataque como en defensa. Por su parte, Atalanta no logró frenar el ritmo ofensivo de los franceses y deberá recuperarse para no complicar su clasificación.

En la próxima jornada, PSG visitará a Barcelona el 1 de octubre a las 16:00 en el Camp Nou. Atalanta, por su lado, recibirá a Club Brugge el 30 de septiembre a las 13:45 en el Gewiss Stadium para buscar su primera victoria.

