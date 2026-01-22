¡Puro chocolate! Aprendé a hacer alfajores de brownie y nuez

Aunque el pasado 16 de enero se celebró el Día del Alfajor, cualquier momento es ideal para preparar estas golosinas en casa. Pablo Remaggi, autor del libro "Alfajor identidad argentina", propone una versión denominada "Alfa Brownies", la cual describe como una opción fácil de preparar.

Sobre esta innovación, el experto plantea el siguiente interrogante: "¿Audacia o herejía contra las santas tapitas clásicas?". La combinación de chocolate y dulce de leche con nueces es "capaz de romper todos los moldes" y asegura que los resultados "¡Son muy fáciles!".

Para realizar la masa se necesitan 120 g de manteca, 200 g de chocolate semi amargo, 160 g de azúcar blanca clásica, 80 g de azúcar rubia o negra y dos unidades de esencia de vainilla. Además, se requieren 3 huevos (150 g), 60 g de harina 0000, 40 g de cacao amargo, una pizca de sal fina y 70 g de nueces picadas. El relleno se completa con dulce de leche, ya sea repostero o común.

El procedimiento consiste en fundir la manteca con el chocolate por un lado y, por otro, batir ligeramente los huevos con los azúcares y la esencia. Posteriormente, se deben incorporar los huevos al chocolate fundido, mezclar y sumar los ingredientes secos previamente cernidos, integrando las nueces al final. La preparación debe extenderse en una placa de 30 x 20 con papel vegetal y llevarse a un horno precalentado a 170 grados durante un tiempo de 20 a 25 minutos. Tras dejar enfriar, se cortan las tapas y se rellenan.