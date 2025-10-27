El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó un mensaje oficial en sus redes sociales para felicitar a Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo. La publicación, acompañada por una fotografía en la que ambos posan juntos, subraya el fortalecimiento de la relación bilateral y el respaldo político de Washington al gobierno argentino.

“Felicito al presidente Javier Milei por el muy exitoso resultado de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. El presidente Milei cuenta con un mandato renovado para impulsar el cambio”, escribió Bessent, destacando el peso político del resultado en el Congreso y su impacto en la estabilidad del país.

En otro pasaje, el funcionario estadounidense afirmó que “Argentina es un aliado fundamental en América Latina” y que los resultados de las legislativas “dan un ejemplo claro de que la política de la administración Trump de ‘paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”. Con estas palabras, Bessent vinculó el desenlace electoral argentino con la estrategia geopolítica de la Casa Blanca y la consolidación de una agenda común en la región.

El secretario del Tesoro también proyectó un futuro de cooperación económica y apertura. “Esperamos nuevos avances hacia una mayor libertad económica que atraigan inversión privada y generen empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”, expresó, en referencia a los planes de Milei de continuar con la desregulación y el estímulo a la inversión extranjera.

Bessent remarcó además que “bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca fue más fuerte”, señalando que ambos gobiernos mantienen una coordinación activa en materia económica y comercial.

El mensaje concluyó con una visión optimista sobre la región: “América Latina se encamina hacia un futuro económico prometedor”, afirmó el funcionario, en lo que fue interpretado como una muestra de confianza en el liderazgo argentino dentro del bloque continental.

El presidente Javier Milei respondió al saludo con un extenso texto en redes sociales, en el que agradeció las felicitaciones y reafirmó la sintonía ideológica con Washington: “Gracias, secretario Scott Bessent, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo. Esta victoria es un triunfo del pueblo argentino por la libertad y la prosperidad”, escribió.

Milei agregó que “bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes” y cerró con una frase fiel a su estilo: “Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!”.